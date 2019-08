La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré « perdant de la finale retour par forfait » le club marocain du Wydad Casablanca, donnant implicitement le titre de la Ligue des champions d’Afrique à l’Espérance Tunis, mercredi, au terme d’une longue bataille de procédure. Les Marocains sont sanctionnés pour avoir abandonné le match retour, le 31 mai, pour protester contre une panne de la VAR, persuadés que la vidéo aurait pu valider un but refusé par l’arbitre qui leur aurait permis de revenir à 1-1 (le score du match aller) et donc de jouer une prolongation. Le Tribunal arbitral du sport (TAS), avait annulé le 31 juillet la décision première de la CAF de faire rejouer la rencontre. « Il appartient désormais aux organes compétents de la CAF » d’examiner les incidents survenus lors de la finale polémique disputée le 31 mai au Maroc et de « décider si le match retour de la Ligue des Champions CAF 2018-2019 doit être rejoué ou non » avait précisé le TAS sans se prononcer alors sur l’identité du lauréat.

La CAF a donc suivi l’avis du Tribunal arbitral du sport. Après cette décision, le Wydad fera appel. Le club casablancais compte user de tous les moyens, y compris remettre en cause la commission de la CAF qui a pris la décision. Une commission où le Wydad a été représenté par 6 membres contre 7 membres pour l’EST, dont des responsables et des juristes. Cependant, les deux clubs ont bien le droit de faire appel contre la décision du CAF, rapportent des sources médiatiques marocaines. Les mêmes sources annoncent également que la FRMF a retiré son soutien au Wydad et en donne pour preuve l’absence d’un représentant de l’instance du football marocain lors de la réunion de la CAF, alors que le Wydad a été représenté par son président Said Naciri et une petite délégation. Autre indice, le président de la fédération, Fouzi Lekjaâ, avait réagi en appelant les supporters du Wydad à faire preuve de patience et demandé aux joueurs de se préparer pour le match contre l’EST qui sera rejoué, selon ses dires. Une posture qui laissait croire que la commission de la CAF allait rendre un verdict en faveur du Wydad et décider de rejouer la finale. Par conséquence, la commission de la CAF, et malgré les débats houleux, s’est alignée sur la décision voulue par son président, le Sud-Africain, Rymond Hack, et justifiée par le fait que le Wydad a perdu la finale en raison de son «retrait», ce qui a été considéré comme contraire aux règlements.