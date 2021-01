Le wali d'Oran, Messaoud Djari, s'est engagé lundi à apporter un soutien «financier et moral» au MCO, le club de Ligue 1 de football, confronté à des problèmes financiers énormes. Au cours d'une visite de courtoisie à l'équipe, qui s'adonnait à une séance d'entraînement au stade Chahid Ahmed-Zabana, le wali s'est entretenu avec le président du club, Tayeb Mehiaoui, l'entraîneur Omar Belatoui et les joueurs qui lui ont fait part de leurs préoccupations liées, notamment aux difficultés financières auxquelles fait face le MCO depuis le début de cet exercice. À ce propos, le responsable a promis d'aider les Hamraoua «dans la mesure du possible», soulignant au passage que tous les clubs algériens «font face au même problème, rendu plus délicat par la conjoncture économique difficile que traverse le pays». Il s'est dit, en outre, «satisfait» du parcours des coéquipiers du capitaine d'équipe, Oussama Litim, invaincus après huit journées de cham-pionnat, exhortant les joueurs à «donner encore plus surtout qu'il s'agit du club porteur de flambeau du football dans toute la région de l'Ouest du pays», a-t-il insisté. Il y a quelques jours, le club sportif amateur (CSA) a bénéficié d'une subvention de l'ordre de 39 millions de dinars, dont 30 millions ont été transférés dans les comptes de la société sportive par actions (SSPA) du MCO qui gère les affaires de l'équipe de football, a appris l'APS auprès de la direction du CSA présidé par Chamseddine Bensenouci. Avant la réception de l'ASO Chlef, vendredi pour le compte de la 9e journée, la formation phare d'Al-Bahia, qui vient de se séparer de son entraîneur français Bernard Casoni, occupe la 7e place avec 12 points. Elle reste sur deux nuls consécutifs ramenés d'Alger face au MC Alger et au CR Belouizdad sur le même score (1-1).