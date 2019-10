Furieux, intransigeant et intraitable. Une semaine après la mise en place, par le wali d’Oran, de la commission mixte devant assumer le suivi des travaux du complexe olympique d’Oran, celui-ci revient à la charge, cette fois-ci en haussant le ton tout en pointant d’un doigt accusateur l’entreprise chinoise. En tenant un discours acerbe en se rendant sur le chantier, Djellaoui a été explicite en sommant l’entreprise chinoise d’accélérer les travaux. «Travaillez ou bien partez !», a-t-il fini par lâcher, après avoir eu droit à des explications farfelues, ne tenant aucunement la route. Le wali a été sidéré de se rendre compte que les responsables de l’entreprise chinoise n’ont, en aucun cas, tenu leurs promesses pour lesquelles ils se sont engagés lors de la réunion ayant regroupé tous les acteurs en relation avec le projet. La main-d’œuvre fait défaut. Le premier responsable de la wilaya d’Oran se moque royalement d’un chaplet des états d’âme avancés, alors que les acteurs en relation avec le chantier se sont mis à verser dans des «excuses» en exposant la situation. Après avoir eu à instruire les entreprises de sous-traitance de ratifier le nouveau plan devant être mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle stratégie portant sur la redynamisation du projet, Abdelkader Djellaoui n’avait pas la langue dans sa poche en s’adressant, d’un ton plus ou moins véhément, à l’encontre des Chinois les invitant à établir un planning détaillé sur la situation de la main-d’œuvre. D’ailleurs, il n’entend pas de la même oreille ce qui est à qualifier de «faux-fuyants». L’entreprise chinoise est à mettre à l’index, la responsabilité des lenteurs dans les travaux lui est imputable en dépit de toutes les excuses avancées par ses responsables. En effet, le cahier des charges ratifié par cette société est, dans l’un de ses alinéas, explicite dans son volet lié à la main-d’œuvre. Celui-ci stipule que la main-d’œuvre doit être égale ou supérieure à 200 employés. Mais, tout le contraire s’est produit. Cette défaillance est de visu constatable. Le chantier roule avec 70 ouvriers, d’où le retard flagrant accusé dans la cadence des travaux et d’où la colère de la partie algérienne. D’autant plus que ce complexe est, à en croire les engagements précédents des responsables chinois, livrables à temps. Ce qui n’est plus le cas, alors que l’Algérie s’apprête à domicilier un heureux événement dont les objectifs portent sur la redynamisation du sport, donc redonner l’image qui sied à une compétition ayant quelque peu perdu de son aura, les Jeux méditerranéens devant être domiciliés, en 2021, dans la grande capitale méditerranéenne, Oran. Ce n’est donc plus une affaire d’un simple projet, raison pour laquelle les responsables algériens sont à la fois pressés et empressés, tout en poussant les Chinois à aller de l’avant en ne faisant plus fausse route. Ce n’est pas un cri de détresse lancé par la partie algérienne, mais ce n’est pas non plus une lamentation. L’Algérie, par le biais de ses représentants locaux, fait valoir sa notoriété conformément à la réglementation, mais aussi en prenant en compte toutes les clauses du cahier des charges ratifié par les deux parties, l’Algérie et l’entreprise chinoise.

Le retard accusé fait jaser plus d’un, en ironisant sur le fait que «le géant asiatique a chaviré dans un petit projet qui lui a été confié à Oran». Pour cause, cette entreprise, mise à l’index, peine, ou encore agit volontairement, quant à renforcer ses effectifs alors que les finances ne manquent pas. La partie algérienne a payé rubis sur ongle toutes les situations financières et les états des paiements qui ont été présentées par cette société figée dans un seul et unique train en ne garnissant pas ses équipes. A cela s’ajoutent les risques d’un travail bâclé qui se profile à l’horizon. Il s’agit notamment de la pose de la pelouse. Là aussi, Djellaoui Abdelkader, n’est pas prêt à se « faire avoir ». En ce sens, il menace d’user et d’employer tous les moyens légaux pour faire valoir les droits algériens, quitte à recourir à l’arbitrage des justiciers.