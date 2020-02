Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a été reçu mardi par Mustapha Limani, le nouveau wali de Bel-Abbès, au niveau du siège de la wilaya. Zetchi a présenté le projet de la nouvelle académie de football de Bel-Abbès, née d’un accord entre le MJS et la FAF, à travers la mise à disposition du centre technique régional au profit de l’instance fédérale. Lors de cette entrevue, Zetchi a aussi abordé le dossier relatif à la situation du club de l’USMBA et les difficultés qu’il rencontre depuis un moment pour assainir sa situation administrative et organisationnelle, nonobstant la crise financière qui le secoue. Pour sa part, Limani a montré toute sa disponibilité pour accompagner la FAF dans son projet de lancement de l’Académie et de peser de tout son poids pour trouver des solutions au club local dans les meilleurs délais, afin qu’il soit prêt à bénéficier de la licence de club professionnel d’ici l’été prochain.