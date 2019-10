RC Relizane - WA Tlemcen sera le match choc de cette journée entre deux équipes de l’ouest algérien. Le Widad, qui a bien carburé au cours du premier tiers de la compétition, s’attend à d’énormes difficultés sur le terrain de son voisin relizanais. Ce dernier, battu contre toute attente à domicile samedi dernier, n’est pas près de chuter une seconde fois sur son terrain. Une défaite qui pourrait hypothéquer ses chances d’accession. L’O Médéa, quant à lui, recevra l’OM Arzew dans l’autre choc entre deux équipes du haut du tableau. Les Médéens, qui reviennent fort ces derniers temps, tenteront de poursuivre leur belle série tout en étant à l’écoute de Relizane. Les camarades du buteur Lakroum devraient se méfier du nouveau promu, l’OMA, qui s’est vite adapté au rythme de cette division en occupant, jusque-là, une élogieuse 4e place. L’AS Khroub part, a priori, favorite face à l’ABS mais la vigilance est de mise. Logiquement l’ASK devrait, à moins d’une surprise, l’emporter face à un adversaire déjà mal en point, comme en témoigne son classement actuel. Le RC Arbaâ, auteur d’un grand exploit à Relizane, reçoit le MC El Eulma humilié sur son terrain par Médéa (4-0). Les camarades de Zermane ne sont pas disposés à céder le moindre point à domicile et, de surcroît, devant un adversaire eulmi aux abois. L’USMH, qui a finalement glané son premier succès de la saison face à la JSMB, reçoit la JSM Skikda. La venue du coach Sid-Ahmed Slimani a provoqué le déclic psychologique tant attendu. Face aux «V noirs» skikdis, les camarades d’Abdat, double buteur contre la JSMB (2-1), auront comme objectif de quitter la dernière place. Toutefois, la JSMS n’est pas facile à manier, elle qui effectue aujourd’hui son second déplacement consécutif après celui de Tlemcen. Les trois derniers matchs au programme sont : MO Béjaïa - ASM Oran, DRB Tadjenanet - JSM Béjaïa et USM Annaba - MC Saïda.

Programme

Aujourd’hui

O Médéa - OM Arzew (15h)

RC Arbaâ - MC El Eulma (15h)

RC Relizane - WA Tlemcen (15h)

USM Annaba - MC Saïda (15h)

USM El Harrach - JSM Skikda (15h)

DRB Tadjenanet - JSM Béjaïa(18h)

AS Khroub - A Boussaâda (18h)

MO Béjaïa - ASM Oran (18h)