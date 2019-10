Sèchement battu la semaine dernière par le RC Arbaâ, le WAT a réagi de la plus belle des manières, devant son public, en atomisant la JSMS (3-1), grâce notamment à Bouguèche, Belhamri et Benchérifa, auteurs de ces trois buts, alors que Betrouni a sauvé l’honneur pour les visiteurs. De son côté, l’OM est allé chercher les trois points nécessaires à le maintenir en tête du classement de son déplacement chez le MCE Eulma (4-0). Ali Lakroum a été un des principaux artisans de cet exploit, car ayant signé un doublé, alors qu’El Ghomari et Khelloufi ont clôturé le festival, en ajoutant deux autres buts, au grand dam du MCEE, qui, à cause de cette lourde défaite à domicile, reste cloué dans la deuxième partie du tableau, avec seulement deux longueurs d’avance le premier club non relégable, l’A Boussaâda. Un peu plus tôt dans l’après-midi, le RC Arbaâ avait réussi l’autre meilleure opération du jour, en allant ramener une précieuse victoire de son déplacement chez le RC Relizane (1-2), grâce notamment à Amiri et Zermane, alors que Feham Bouazza avait sauvé l’honneur pour les locaux, en transformant un penalty. Les Bleu et Blanc enchainent ainsi par un deuxième succès consécutif, après le WAT il y a une semaine, et se hissent au pied du podium, avec 15 points, alors que le RCR recule dans le ventre mou du classement, avec 14 points. Au même moment, le nouveau promu, l’OM Arzew disposait difficilement du DRB Tadjenanet (2-1), grâce à des réalisations signées El Bahari et Litim, alors qu’entre-temps, Goumidi avait égalisé pour les visiteurs. De son côté, le mal classé A Boussaâda s’est donné une petite bouffée d’oxygène, en dominant le MO Béjaïa (1-0), grâce à Belouadah, alors qu’à Oran, l’ASMO a commencé par être mené au score devant l’USM Annaba, car c’est Dif qui a donné l’avantage aux visiteurs, et il a fallu attendre les ultimes minutes pour voir Belaribi égaliser, évitant ainsi le pire à son équipe. Les débats de cette 9e journée avaient démarré jeudi dernier, avec le choc JSM Béjaïa - AS Khroub, qui s’était soldé finalement par un score vierge, alors que le MC Saïda avait petitement dominé la lanterne-rouge, USM Harrach (1-0), et qui reste donc coincé dans les abysses du classement général, avec aucune victoire à son actif depuis l’entame de la saison.

Résultats

OM Arzew 2 - DRB Tadjenanet 1

RC Relizane 1 - RC Arbaâ 2

A Boussaâda 1 - MO Béjaïa 0

ASM Oran 1 - USM Annaba 1

WA Tlemcen 3 - JSM Skikda 1

MCE Eulma 0 – O Médéa 4

MC Saïda 1 - USM Harrach 0

JSM Béjaïa 0 - AS Khroub 0