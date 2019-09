Le WA Tlemcen s’est emparé seul des commandes du championnat de Ligue 2, en ramenant une précieuse victoire (2-0) de son déplacement chez l’ancien leader, l’O Médéa. Touil avait mis les visiteurs sur orbite, en ouvrant le score à la 29’ avant que le jeune Ouassini ne crucifie l’OM (90’+3). Un précieux succès en déplacement, qui propulse les Bleu et Blanc seuls en tête, avec 13 points, au moment où l’OM rétrograde à la deuxième place avec 12 unités. De son côté, la JSM Skikda s’est remise à Khoudi et Khennab, auteur des deux buts de la rencontre pour dominer l’A Boussaâda et se hisser par la même occasion à la

5e place avec 11 points, au moment où l’ABS reste premier relégable (14e), avec seulement trois unités au compteur. Malgré le poids de l’âge, Cheikh Hamidi (36 ans) reste « Le sauveur » du MC Saïda, puisque c’est lui qui a, une nouvelle fois, débloqué la situation, sur penalty à la 65’, offrant ainsi un important succès à son équipe contre l’ASM Oran (1-0). Pour sa part, le nouveau promu OM Arzew a frappé un grand coup en allant s’imposer chez l’USM Annaba, grâce à un but unique, signé du défenseur Messaoudène à la 23’, alors que dans le choc MO Béjaïa - MC El Eulma, les Crabes ont fait la différence d’entrée, grâce à un but précoce de Rabti, inscrit dès la deuxième minute de jeu. Sur sa lancée, le DRB Tadjenanet a dominé le RC Arbaâ (2-0), grâce à Chetab (39’) et Sahbi (90’+3), alors que l’AS Khroub a éprouvé un peu plus de difficultés pour venir à bout du RC Relizane, car il s’est petitement imposé (1-0), grâce à Kabri (56’). Cette sixième journée se clôturera avec le déroulement du choc des mal-classés entre l’USM Harrach et la JSM Béjaïa, reporté à une date ultérieure faute d’un terrain pour l’abriter.

Résultats

O Médéa 0 - WA Tlemcen 2

JSM Skikda 2 – A Boussaâda 0

MC Saïda 1 - ASM Oran 0

USM Annaba 0 - OM Arzew 1

MO Béjaïa 1 – MCE Eulma 0

AS Khroub 1 - RC Relizane 0

DRB Tadjenanet 2 - RC Arbaâ 0



A programmer

USM Harrach - JSM Béjaïa