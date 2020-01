Le duo de tête, OM-WAT, accentue donc, son avance (5 longueurs) sur leurs poursuivants immédiats, le RC Relizane et le RC Arba battus sur le même score (2-0) à Saïda et Skikda. La formation médéenne est sortie indemne de son court voyage à El-Harrach en obtenant un précieux nul devant les Harrachis plus que jamais menacés par la descente aux enfers. Hachem a donné l’avantage à l’OM (53e) avant que les locaux n’égalisent sur penalty par Benayache (72e). En revanche, le WAT n’a eu aucune peine pour battre la JSMB qui s’est déplacée avec un effectif amoindri, suite à la grève observée par les cadres de l’équipe pour protester contre la non-régularisation de leur situation financière. Deux doublés de Belatrèche et Mezouani on t suffi au bonheur des Widadis qui croient plus que jamais à leur retour parmi l’élite. L’autre grand bénéficiaire de cette journée n’est autre que la JSM Skikda qui a pris le meilleur sur un autre prétendant pour la montée, le RC Arba. Les «V Noirs» ont vite fait de prendre la mesure de leur adversaire en menant (2-0) lors de la première période, avant de sauvegarder jalousement leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire met les Skikdis dans le sillage immédiat de deux 3emes (RCA-RCR) qui ne comptent plus qu’une petite longueur d’avance. Le RC Relizane l’autre candidat pour l’accession n’a pu freiner l’élan de son voisin de l’Ouest, le MC Saida qui s’est imposé grâce à un doublé de Seddik, et qui éloigne provisoirement son équipe de la zone de turbulence. L’USM Annaba (6e - 24 pts) a confirmé son retour en forme en battant son voisin de l’Est, le DRB Tadjenanet (1-0). La saison est encore longue avec 42 points encore en jeu, ce qui donnera lieu, à un rebondissement à tous les niveaux, notamment pour l’ASM Oran (23 pts) qui n’a pas abdiqué dans la course, alors que la lutte sera beaucoup plus chaude pour le maintien en Ligue 2, qui impliquera une dizaine de formations, dont les trois derniers, le MO Béjaïa (14e-.17 pts) incapable de battre l’AS Khroub (0-0), la JSM Béjaïa ( 15e- 14 pts) et l’USM Harrach (16e - 12 pts).

Résultats

A Boussaâda 2 - OM Arzew 1

ASM Oran 1 – MCE Eulma 0

JSM Skikda 2 - RC Arbaâ 0

USM Harrach 1 – O Médéa 1

USM Annaba 1 - DRB Tadjenanet 0

MC Saïda 2 - RC Relizane 0

WA Tlemcen 4 - JSM Béjaïa 0

MO Béjaïa 0 - AS Khroub 0