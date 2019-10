Le RCA, qui restait sur une triste série de quatre défaites consécutives a en effet profité de la venue du WAT pour stopper l’hémorragie et renouer avec le succès, grâce à Bouziane (62’) et Amiri (76’), alors que Bouguèche avait égalisé à la 54’ pour les Zianides. Néanmoins, malgré ce faux pas inattendu, le WAT, qui restait sur trois victoires consécutives, conserve la première place au classement général, mais qu’il partage désormais avec l’Olympique de Médéa, avec 16 points pour chaque club. Quoique, la moisson aurait pu être bien meilleure pour l’OM s’il ne s’était pas contenté d’un nul à domicile contre le RC Relizane, car en cas de victoire, il se serait emparé seul du leadership. La faute aux expérimentés Mohamed Seguer (34’) et Feham Bouazza (82’ sp), qui à chaque fois avaient nivelé la marque pour le RCR, respectivement après chaque but de Kemoukh (31’ et 43’). Un résultat qui permet au RCR de rester dans le haut du tableau, avec 14 points, au moment où le RCA s’est donné une petite bouffée d’oxygène, en engrangeant son douzième point après quatre journées de disette.Un succès qui propulse Larbaâ au milieu du tableau, avec six longueurs d’avance sur le premier relégable, l’Amel Boussaâda, qui de son côté a mal négocié son déplacement chez l’autre mal classé, l’USM Annaba, l’ayant petitement dominé (1-0), grâce à Dif (79’). A la faveur de cette importante victoire, l’USMAn s’extirpe de la zone rouge et se place dans la position du premier club non relégable, avec 7 unités, soit juste devant son adversaire du jour, l’ABS, qui lui, pointe au 14e rang, avec 6 unités. Autre formation à avoir mal négocié cette 8e journée, l’USM El Harrach, qui s’est contentée d’un nul vierge contre l’ASM Oran et reste donc lanterne-rouge de la Ligue algérienne de football, avec seulement deux unités au compteurs. Les Jaune et Noir n’ont remporté en effet aucune victoire depuis l’entame de la saison en cours, et continuent à souffrir dans les abysses du classement général, où ils commencent à se faire distancer.

A l’inverse, la JSM Skikda a réussi une très bonne affaire, en dominant le MC Saïda (3-1), grâce notamment à Khoudi (43’) et Zahzouh, auteur d’un doublé aux 65’ et 90’, car cette précieuse victoire le propulse dans la première partie du tableau, avec 14 points. Les autres bonnes opérations de la journée sont celle de l’AS Khroub, qui s’est emparé de la troisième marche du podium en dominant le nouveau promu, OM Arzew (1-0), et celle du MC El Eulma, revenu avec une victoire surprise de son périlleux déplacement chez le DRB Tadjenanet.

Les débats de cette 8e journée se clôtureront avec le déroulement du derby de la Soummam, entre le MO Béjaïa et la JSM Béjaïa, ayant été reporté à une date ultérieure.

Résultats

O Médéa 2 - RC Relizane 2

RC Arbaâ 2 - WA Tlemcen 1

USM Harrach 0 - ASM Oran 0

JSM Skikda 3 - MC Saïda 1

USM Annaba 1 – A Boussaâda 0

AS Khroub 1 - OM Arzew 0

DRB Tadjenanet 0 – MCE Eulma 1

MO Béjaïa - JSM Béjaïa (Reporté)