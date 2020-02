Le Zamalek d’Egypte, vainqueur de la coupe de la Confédération, a remporté la Supercoupe d’Afrique de football en s’imposant devant l’Espérance de Tunis, double tenant de la Ligue des champions, sur le score de 3 à 1, mi-temps (1-0) vendredi soir à Doha.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Youssef Ibrahim (2e), Achraf Bencharfi (58e et 90+5) pour le Zamalek. L’Algérien Abderraouf Benghuit a réduit le score (54e SP) pour l’ES Tunis. C’est le 4e sacre dans cette compétition pour la formation égyptienne après ceux remportés en 1994, 1997 et 2003.

Le club tunisien compte un seul titre remporté en 1995 et a disputé trois rencontres perdues en 1999 face à l’ASEC de Côte d’Ivoire, Moghreb Fès (Maroc) en 2012 et le Raja de Casablanca (Maroc) en 2020.

Le coach du Zamalek, Patrice Carteron, n’a pas caché sa joie après la victoire de son équipe en Supercoupe d’Afrique. «Je suis fier. Ce n’est pas facile de battre le champion d’Afrique deux fois de suite. Nous avons beaucoup travaillé tactiquement pour résister à cette équipe espérantiste qui a été privée d’espace. Nous aurions pu marquer d’autres buts en première période et l’égalisation a perturbé notre équipe. Mais nous nous sommes repris et avons bien géré la suite de la rencontre». «Nous avons été malchanceux. C’est la quatrième fois que notre équipe rate la Supercoupe. Le but encaissé dès le début de la rencontre a pesé lourd sur les joueurs. Nous avons réussi à égaliser, mais l’adversaire a su profiter d’une erreur pour reprendre l’avantage alors que nous dominions. J’estime que l’arbitre a privé notre équipe d’un but en sifflant une faute sur Ben Hammouda. Nous acceptons les décisions de l’arbitre. C’est le football ! Je félicite le Zamalek pour sa victoire», a confié, pour sa part, le coach de l’ES Tunis, Mouine Chaabani.