Tenu en échec à domicile lors de la première journée, le Zimbabwe s’est relancé mardi lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 devant la Zambie 2-1. Pourtant; à l’extérieur, ce sont les Warriors qui ouvrent le score par Khama Billiat. La Zambie giflée en ouverture (0-5) par l’Algérie se remet très vite avec un but magnifique de Paston Daka juste rentré de la CAN U23. Au retour des vestiaires, le public de Lusaka pousse derrière son équipe, mais Chipezeze le goal du Zimbabwe réalise un gros match. Puis dans les derniers instants du match, Khama Billiat va inscrire un doublé pour offrir le succès aux visiteurs. Avec cette défaite, la Zambie ne compte aucun point après 2 matchs. L’Algérie est en tête avec 6 points, suivie du Zimbabwe 4 points. Le Botswana compte 1 unité.