Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne, 11e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit d’Hockenheim (4,574 km). Avec un chrono de 1 min 13 sec 449/1000, le plus rapide du jour, il devance son équipier allemand Sebastian Vettel, qui avait dominé la séance du matin, de 124/1000 et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de 146/1000. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) est quatrième à 662/1000 et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) cinquième à 684/1000. Les températures caniculaires doivent en effet se radoucir et des orages sont attendus, ce qui ferait les affaires des Flèches d’argent, qui ont souffert en Autriche fin juin de problèmes de refroidissement. Ces essais libres 2 ont surtout été marqués par une sortie de piste du Français Pierre Gasly, auteur du quinzième temps seulement, des «problèmes» non spécifiés l’ayant empêché de faire un court relais en pneus tendres, plus rapides sur un tour. Venu heurter lourdement les barrières au dernier virage, il a beaucoup endommagé le flanc gauche de sa monoplace. Le Français Romain Grosjean (Haas), qui a retrouvé sa voiture du début de saison pour tenter de comprendre pourquoi la version la plus récente utilisée par son équipier danois Kevin Magnussen, 18e à 2 sec 021/1000, ne fonctionne pas comme espéré, signe le 6e chrono à 730/1000. Le Canadien Lance Stroll (Racing Point), le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing), l’Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) ferment le top 10. Les améliorations apportées aux Racing Point ce week-end semblent donc payer