Victime d’une rupture de ligaments croisés du genou droit, Victor Lekhal a été éloigné de la pelouse pendant plusieurs mois. Enfin de retour au club, le milieu de terrain algérien pourrait se réadapter à la compétition avec l’équipe réserve du Havre AC avec laquelle il a participé à une rencontre. Bien qu’il s’entraîne avec les pros, Lekhal a encore besoin d’un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau afin de réintégrer l’effectif. L’Algérien est revenu sur son retour et son état actuel. « Après tant de mois d’attente, ça m’a fait extrêmement plaisir de revenir sur les terrains. Cette blessure m’a permis de prendre un peu de recul. On ne se rend pas assez compte de la chance qu’on a. Depuis mon retour, je profite de chaque instant », a -t-il déclaré dans des propos relayés par FootNormand avant de poursuivre. « Avant ce match avec la réserve, je ressentais une petite appréhension au début, mais elle a rapidement disparu. En plus, pour la symbolique, j’ai marqué, sur penalty. Avec le staff, on a décidé que de disputer des matchs me permettrait de franchir un cap car j’ai repris l’entraînement avec le groupe pro il y a un mois. J’aimerais disputer un ou deux matchs dans leur intégralité avant de postuler. Il n’est pas question de griller les étapes… Quand je reviendrai en championnat, je veux être à 100% de mes capacités, au top de ma forme », a ajouté Lekhal. Absent lors du sacre de l’Algérie à la dernière coupe d’Afrique des Nations CAN 2019 en Egypte, Victor Lekhal a révélé ses sentiments. « Bien sûr qu’il y a eu un petit pincement au cœur car on se dit qu’on aurait pu y être. Mais j’ai été leur premier supporter. J’étais très heureux pour eux. C’est un très bon groupe avec un super coach », a confié le Fennec.