Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, en mars dernier, lors du match amical Algérie - Tunisie (1-0), Victor Lekhal a reçu l’aval du staff médial de son club, Le Havre AC, pour reprendre le chemin des terrains. Le milieu de terrain de 25 ans va pouvoir continuer graduellement à reprendre le rythme des entraînements avec ballon, avant de connaître d’ici quelques semaines celui de la compétition officielle. Convoqué en mars dernier pour honorer sa première sélection avec les Verts, Victor Lekhal a vu sa première cape face aux Aigles de Carthage brutalement stoppée par une troisième blessure aux ligaments croisés du genou droit. Une rechute d’une blessure qu’il a déjà connu par deux fois au cours de sa carrière l’obligeant à céder sa place dès la 14’ pour Mehdi Abeid. Forfait pour la CAN, le natif de Fécamp a dû subir une intervention chirurgicale et une phase de rééducation étalée sur six mois, qui prend désormais une nouvelle étape puisque le staff médical de son club et le chirurgien chargé de l’opération l’ont autorisé à reprendre le chemin des terrains. C’est en tout, l’annonce faite par le joueur sur son compte Twitter. Formé au Havre, le milieu de terrain a pu recevoir le soutien de son club qui a décidé, l’été dernier, de prolonger son contrat jusqu’en juin 2023, alors qu’il se trouvait en pleine période de rééducation. Élément important du club, Lekhal avait alors déclaré en marge de cette prolongation : «Cette prolongation est une sécurité, elle va me permettre de traverser les prochains mois de rééducation sereinement, mais on ne m’a pas fait cette offre par défaut. Les discussions avaient débuté avant ma blessure, en janvier.» Une nouvelle rassurante pour le sélectionneur qui enregistre un retour supplémentaire à la compétition d’un milieu de terrain après celui d’Oussama Chita avec l’USM Alger.