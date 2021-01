Samedi soir, l’entraîneur Nadir Leknaoui avait rendez-vous avec les dirigeants du NA Hussein Dey pour résilier son contrat.

Le coach a trouvé un compromis et a apposé sa signature sur le document qui a rompu sa relation de travail avec les Sang et Or. Il cède, ainsi, sa place à Billel Dziri. Celui-ci, qui n’a pu s’asseoir sur le banc de touche face au NC Magra vendredi dernier, pourra le faire demain lors du déplacement chez la JSM Skikda.