Les journées se suivent et se ressemblent dans la maison du NA Hussein Dey. Alors que les supporters espéraient voir leur équipe avec un nouveau visage, notamment après le recrutement judicieux effectué à l'intersaison, cela ne semble pas être le cas. Dimanche dernier, et dans un derby couperet face à l'USM Alger, qui se trouvait dans la même situation, si ce n'est pire, les Sang et Or ont cédé et concédé une cuisante défaite (0-3), dans un match à un seul sens. La facture aurait pu être encore plus salée pour les Hussein Déens dans cette rencontre. Au coup de sifflet final de l'arbitre Bessiri, la maison du Nasria était - et est encore - en ébullition. Une personne se trouve dans l'oeil du cyclone, à l'heure actuelle, à savoir l'entraîneur Nadir Leknaoui. Le natif de Annaba n'a pas trouvé la meilleure formule pour permettre à son équipe de signer son véritable départ cette saison, faisant que les coéquipiers du chevronné Rabie Meftah occupent actuellement la place de lanterne rouge, avec un match en mois. Et même ce match en retard n'est pas totalement acquis, puisqu'il aura lieu vendredi prochain au stade du 20-Août d'Alger face au leader du championnat, l'ES Sétif. Une rencontre, donc, entre deux antagonistes aux objectifs diamétralement opposés. Selon des sources, une pression est exercée actuellement sur les véritables décideurs du club, à savoir les frères Ould Zemirli, Mahfoud et Bachir, afin d'évincer Leknaoui et trouver l'homme de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Seulement, les Ould Zemirli ne l'entendent pas de cette oreille, puisqu'ils ne veulent pas prendre une décision dans la précipitation. Ils comptent se réunir avec le coach dans les heures à venir afin de faire un premier bilan et cerner véritablement ce qui ne fonctionne pas jusque-là, avant de prendre la décision qui s'impose. D'autres sources ont rapporté, dans ce même sillage, la décision de Leknaoui de rendre le tablier, affirmant qu'il ne peut travailler dans un environnement «malsain», lui qui accuse certaines parties de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est dire que les horizons dans la maison nahdiste s'annoncent obscurs.