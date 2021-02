Thomas Lemar a connu un creux. Après son titre de Champion du monde, l'ancien de l'AS Monaco a vécu une baisse de son niveau avec les Colchoneros. Avec un long temps d'adaptation dans le système de Diego Simeone, Lemar a pris du retard, mais est désormais au rendez-vous. Décisif dimanche, le joueur s'est confié au Canal Football Club et évoque son retour désiré en Equipe de France. «C'était logique. Je ne jouais plus et quand je jouais je n'étais pas bon. Ça ne m'a pas fait baisser les bras. Un message pour Didier Deschamps? Non, les messages que je passe c'est sur le terrain, montrer que je suis présent, que je lâcherai pas. Mon idée? Aller à l'Euro.»