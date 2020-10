Comme Houssem Aouar et Memphis Depay, Moussa Dembélé est resté à quai cet été. Annoncé sur le départ vers l'Angleterre, où Manchester United le suit depuis un bon bout de temps, le buteur n'a finalement pas reçu de propositions satisfaisantes, ou alors celles-ci ne convenaient pas à sa direction. À l'image d'une tentative... parisienne, révélée, hier, par Foot Mercato. Leonardo a bel et bien tenté de recruter Dembélé en fin de mercato, afin d'en faire la doublure de Mauro Icardi. L'entourage de l'ancien du Celtic, formé à Paris (2004-2012), a été contacté et briefé par le directeur sportif parisien, mais c'est finalement l'OL qui a décliné de manière définitive. Et pour cause: Paris ne proposait qu'un prêt, quand Lyon n'attendait qu'un transfert sec.