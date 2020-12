Si la priorité du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens continuent d'étudier la possibilité d'une arrivée de Lionel Messi (33 ans,

9 matchs et 4 buts en Liga cette saison) l'été prochain, indique ESPN. Le directeur sportif Leonardo avait déjà contacté l'entourage de l'attaquant barcelonais en août, suite à la volonté du joueur de quitter le FC Barcelone, mais l'opération n'avait pu se faire. A l'époque, le PSG n'avait pas la marge de manoeuvre nécessaire pour réaliser un tel transfert. La marge de manoeuvre est-elle plus grande aujourd'hui? A l'instant T, oui. La Pulga n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Barça et sera libre de discuter avec le club de son choix à partir du 1er janvier dans l'optique d'une arrivée libre l'été prochain. Il n'y aura donc pas d'indemnité de transfert à payer si la situation contractuelle du sextuple Ballon d'or reste en l'état. Reste la question du salaire. L'Argentin perçoit un peu plus de 80 M d'euros par saison en Catalogne. Le PSG peut-il se le permettre, tout en prolongeant Neymar et Mbappé? Avec la crise actuelle, c'est difficile à croire. Une chose est sûre, le Paris SG ne compte pas rester les bras croisés face à une telle opportunité. Ce serait une erreur de ne rien tenter. Surtout que l'avenir de Mbappé dans la capitale n'est pas encore assuré puisque l'international français pourrait partir à un an du terme de son contrat l'été prochain. Et, dans ce cas, le champion de France pourrait s'autoriser une petite folie... Encore faut-il convaincre Messi de venir en Ligue 1.