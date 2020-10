Après le large succès du PSG contre Angers (6-1), vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, Leonardo s'est présenté en zone mixte. Le directeur sportif parisien a réagi à la sortie très dure de Thomas Tuchel sur le manque de profondeur de l'effectif à quelques jours de la clôture du mercato estival. Le Brésilien n'a pas caché avoir été déçu de la position de l'entraîneur allemand. En réponse au coach de 47 ans, le dirigeant a tenu à justifier l'absence d'investissement par les conséquences de la crise du coronavirus. «On n'a pas aimé la déclaration. Le club n'a pas aimé, moi je n'ai pas aimé. Je pense que l'on vit tous des situations très graves. Ne pas comprendre cette situation, on n'a pas apprécié. On va voir comment on fait en interne. C'est très clair. Si quelqu'un au club n'est pas content, c'est facile, on parle et il n'y a aucun souci. S'il décide de rester, il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles en interne, soit la période connue par le club qui est un moment très délicat.»