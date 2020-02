La défaite du Paris Saint-Germain au milieu de semaine face à Dortmund a fait mal. Même si le résultat est loin d'être catastrophique pour les troupes de Thomas Tuchel, qui ont toutes leurs chances de se qualifier au match retour, cette rencontre a mis certains membres de l'équipe dans une situation compliquée. L'entraîneur allemand en tête de liste, en plus de joueurs comme Idrissa Gueye ou Thiago Silva. Si on ne sait pas encore vraiment de quoi sera fait l'avenir de l'ancien du BVB, on apprend via l'Equipe que Leonardo est déjà en train d'explorer des pistes pour le banc de touche pour cet été. Le Brésilien est ainsi toujours en bonne relation avec Massimiliano Allegri, qu'on a annoncé déjà chez les plus grands clubs européens. Mais c'est visiblement un autre Italien qui plaît beaucoup à l'ancien joueur de la Canarinha en ce moment : Simone Inzaghi. Le tacticien est en train de réaliser une sacrée saison à la tête de la Lazio, deuxième du championnat transalpin à un petit point de la Juventus. Une réunion entre les deux aurait même eu lieu en début de mois de février. Mais ce n'est pas tout, puisque si Inzaghi venait à débarquer à Paris cet été, il pourrait ne pas le faire tout seul mais avec plusieurs de ses joueurs dans les valises. Le premier nom sorti par le quotidien L'Equipe n'est autre que celui de Sergej Milinkovic-Savic (24 ans), qui n'est plus à présenter et que Leonardo voulait déjà à Milan et qui a aussi été annoncé dans le viseur du PSG par le passé. Le club de la capitale italienne pourrait cependant aller jusqu'à demander 100 millions d'euros pour son maître à jouer, convoité par d'autres grosses écuries du Vieux Continent. L'autre joueur qui plaît beaucoup aux Parisiens est Adam Marusic, joueur du couloir droit de 27 ans. Toujours selon le média, le Paris Saint-Germain a déjà envoyé des émissaires le superviser, et il viendrait renforcer une défense où plusieurs départs sont à prévoir Pas de doutes, Leonardo va utiliser ses réseaux italiens pour renforcer une équipe qui, quels que soient les résultats d'ici la fin de la saison, semble arriver à une certaine fin de cycle, du moins dans certains secteurs précis...

Manchester United

Ramsey convoité

Alors que la saison bat son plein, les dirigeants de Manchester United réfléchissent aux contours qu'ils veulent donner à leur équipe la saison prochaine. Dans cette optique, le nom d'Aaron Ramsey est apparu sur les radars des Red Devils. Le joueur dispose d'un profil que recherche Ole-Gunnar Soslkjaer pour renforcer son milieu de terrain qui pourrait perdre Paul Pogba lors du prochain mercato estival. Très peu utilisé à la Juventus par Maurizio Sarri qui est arrivé après son recrutement, Aaron Ramsey ne serait pas insensible à l'intérêt que lui porte Manchester United. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain était arrivé gratuitement en Italie l'été dernier puisqu'il était en fin de contrat avec Arsenal. Cette fois, son transfert pourrait coûter aux environs de 40 millions d'euros pour le club acquéreur.

Ajax Amsterdam

Chelsea prépare son offre pour Onana

C'est décidé, la formation de Chelsea va se séparer de son gardien de but, Kepa. Pour le remplacer, Frank Lampard aurait déjà sa priorité en tête. Il s'agit d'André Onana. Comme déjà évoqué par différents médias, le portier camerounais est l'objectif numéro un des Blues. Sous contrat avec l'Ajax Amsterdam, ce dernier disposerait d'un bon de sortie. Selon Sport, le club londonien va mettre

40 millions d'euros sur la table pour boucler ce dossier. Pour rappel, les Lanciers espèrent une vente à 60 millions d'euros.

Real Madrid

Camavinga tape dans l’œil de Pérez

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga apparaît déjà comme l'une des révélations de cette saison de Ligue 1, et de prestigieux prétendants seraient déjà sur ses traces. En effet, le Real Madrid aurait notamment coché le nom du milieu de terrain, mais aucune discussion n'aurait encore eu lieu selon Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais, récemment licencié de son poste. Mais cela n'empêcherait pas les Merengue d'observer attentivement les prestations du jeune Français. Selon les informations de Marca hier, le Real Madrid observe Eduardo Camavinga depuis deux ans, et cela se serait intensifié ces derniers mois. Si la direction se voulait patiente au début, les dernières prestations du milieu de français auraient convaincu le club espagnol de se concentrer sur le protégé de Julien Stéphan. Comme indiqué par Olivier Létang, aucune discussion n'aurait été entamée entre les deux clubs, mais cela pourrait survenir dans les prochains mois si Eduardo Camavinga continue de s'illustrer en Ligue 1.

Sotchi FC

Adil Rami rebondit en Russie?

Adil Rami ne sera pas resté longtemps sans club, le champion du monde 2018, qui a résilié vendredi son contrat avec le club turc de Fenerbahçe, va découvrir le championnat de Russie sous le maillot de Sotchi. Le Sotchi FC, lanterne rouge du championnat de Russie, n'a pas précisé dans son communiqué publié hier la durée du contrat signé par le défenseur central, mais selon la presse spécialisée, Rami, 34 ans, s'est engagé jusqu'au terme de la saison. En août dernier, Rami, 36 sélections en équipe de France, a été licencié pour faute grave par Marseille, son club depuis 2017, pour avoir notamment participé à une émission de télévision sans l'accord de son club. Il avait rejoint dans la foulée Fenerbahçe, qui lui avait fait signer un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire. Mais il n'a jamais réussi à s'imposer sur les bords du Bosphore, ne prenant part qu'à sept matchs, dont six en coupe de Turquie.

Juventus

Juninho confirme pour Matuidi

Vendredi, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a annoncé un intérêt pour le milieu de terrain de la Juventus Turin Blaise Matuidi (32 ans, 21 matchs en Serie A cette saison). Et au micro de Canal + Sport après la victoire à Metz (2-0) en Ligue 1, le directeur sportif lyonnais Juninho a également évoqué cette piste. " Il fait partie des joueurs qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent. C'est un compétiteur et un champion. Dans notre vestiaire on manque de leaders. Ici, si on fait venir Matuidi, ça peut se régler, on a eu du mal à choisir un capitaine cette saison. Je connais sa carrière, c'est un Champion du monde, je pense que dans notre effectif, c'est un joueur qui nous manque ", a estimé le Brésilien.