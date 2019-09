Cet été, le PSG s’est montré très actif sur le marché des transferts. Face aux nombreux besoins de l’effectif, Leonardo et la cellule recrutement du Paris Saint-Germain ont passé la vitesse afin de boucler certains dossiers chauds. Une campagne de recrutement plutôt réussie pour Leonardo. Le directeur sportif parisien se projette désormais sur les prochains mercatos (hiver et été). Conscient des incertitudes autour de Neymar qui souhaite retrouver le Barça, le PSG travaille alors sur sa succession. Si Neymar venait à quitter le Paris SG, c’est du côté de l’Italie que Leonardo a les yeux braqués pour trouver son substitut. L’attaquant de la Juventus Paulo Dybala intéresserait fortement la direction parisienne. Selon les informations de Tuttosport, le Champion de France a toujours des vues sur l’Argentin et programmerait de lancer une offensive dans les mois à venir pour son transfert. Mais le PSG n’est pas le seul club dans ce dossier. Il devra faire face à une rude concurrence anglaise. Tottenham et Manchester United seraient sur le coup.