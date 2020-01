C’est aujourd’hui que la sélection algérienne de football connaîtra ses adversaires pour les qualifications du Mondial-2022, prévu au Qatar, et ce, à l’issue du tirage au sort qui aura lieu au Caire. A l’issue du premier tour, 14 équipes se sont qualifiées. Ces sélections ont ainsi été listées avec les 26 meilleures nations au classement FIFA du continent qui ont été, bien évidemment, exemptes de ce premier tour. La CAF a, donc, présenté les pots qui ont été dispatchés au sein de 10 groupes de 4 pour procéder au tirage au sort qui se tiendra à partir de 19h au siège de l’instance continentale. En parcourant la liste des pots, on retrouve logiquement l’Algérie, championne d’Afrique en titre, dans le premier. En d’autres termes, les Verts éviteront dans la prochaine phase des poules de rencontrer les meilleures nations bien classées FIFA, dont le Sénégal, vice-champion d’Afrique en titre, la Tunisie et le Nigeria, sans oublier l’Egypte, le Cameroun, le Maroc, le Mali et la RD Congo. Mais, par contre, les Verts, coachés par Djamel Belmadi, pourront tomber sur un des anciens champions d’Afrique du pot numéro 2, à savoir la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, la Zambie ou le Congo-Brazzaville. Les Verts pourraient également tomber sur une des équipes qui ont représenté le continent africain au Mondial 2006, entre autres l’Angola et le Togo. Ajoutés à cela le Zimbabwe et la Namibie, sans oublier Madagascar, une des révélations de la dernière CAN 2019 en Egypte, dont l’une d’elles pourrait également figurer dans le groupe des Verts. C’est dire que pour le coach Belmadi et ses joueurs, ils seront obligés de bien analyser leurs futurs adversaires et de bien s’y préparer pour tenter d’atteindre le prochain objectif primordial, qui est de se qualifier au Mondial-2022. Pour ce faire, il faut réussir son parcours dans ses éliminatoires. Ainsi, le tirage au sort va sortir 10 groupes, et il est très important de rappeler que le vainqueur de chacun des 10 groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller-retour. Et c’est à l’issue de ces barrages, prévus entre les 8 et 16 novembre 2021, qu’on connaîtra les cinq représentants de l’Afrique pour ce Mondial prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, et qui tient beaucoup à cœur au coach des Verts, Djamel Belmadi, lui qui a débuté sa carrière d’entraîneur dans ce pays du Golfe. Là, il est tout aussi utile de noter que la CAF a modifié le calendrier de la phase de groupes des éliminatoires. La coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun ayant été avancée de cinq mois, les qualifications pour la Coupe du monde 2022 ont, elles, en partie été repoussées. Ainsi, la FAF a annoncé que le calendrier de l’Equipe nationale pour la saison 2020-2021 a subi quelques modifications, suite au changement opéré dans la programmation de la phase finale de la CAN-2021.

« Ce n’est qu’au mois d’octobre prochain que débuteront les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec le déroulement de la 1ère journée, alors que la 2e journée se déroulera en novembre 2020. La suite des éliminatoires aura lieu en 2021 », a indiqué l’instance fédérale. « Les éliminatoires prendront fin en novembre de la même année, avec le déroulement des deux matchs du dernier tour, avec des rencon-tres d’appui en aller et retour, qui mettront aux prises les premiers des 10 groupes qualificatifs pour désigner les cinq nations qui iront au Qatar, en 2022 », a conclu l’instance fédérale.