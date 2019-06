La Tunisie et le Mali n’ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes (1-1) dans le cadre de la deuxième journée dans le groupe E de la CAN-2019. Auteur d’une boulette sur corner, le gardien des Aigles de Carthage Mouez Hassen a mis en grande difficulté ses équipiers. Avant que Wahbi Khazri n’égalise dix minutes plus tard pour arracher le match nul. Déjà accrochée par l’Angola (1-1) pour son entrée dans la CAN 2019, la Tunisie a encore peiné face aux Maliens et peut dire merci à Wahbi Khazri, très en vue et auteur de l’égalisation vendredi à Suez. Si le Mali est presque qualifié pour les huitièmes de finale avec 4 points, la Tunisie devra gagner son dernier match mardi face à la Mauritanie pour espérer sortir des poules.