Seychellois Allan Julie. Les Algériens sont loin derrière. Enfin en Laser radial (dames), l’Algérienne Mallia Karassane occupe la 3e place, derrière l’Egyptienne Khouloud Mansy (1re) et la Mozambicaine Deisy Nhaquile (2e). Fédération algérienne d’athlétisme

Décès du SG Arezki Azaoun

La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) a annoncé vendredi le décès de son secrétaire général (SG), Rezki Azaoun, à l’âge de 71 ans. Le défunt a été hospitalisé en ce milieu de semaine, car il ne s’était pas bien senti à son retour du Qatar, où il venait de suivre les derniers Mondiaux d’athlétisme, disputés du 27 septembre au

6 octobre à Doha. Il avait également pris part aux travaux du Congrès électif de l’IAAF. Ancien directeur de la Jeunesse et Sports dans plusieurs wilayas d’Algérie, notamment à Médéa et Boumerdès, Azaoun avait peaufiné ses études, entre autres, à Cuba.