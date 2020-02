La sélection algérienne de lutte juniors (gréco-romaine), avec neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en bronze), a été sacrée par équipe, lors de la troisième journée des championnats d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les Algériens de la gréco-romaine se sont distingués une nouvelle fois, en remportant quatre médailles d’or, grâce à Mohamed-Yacine Dridi (55 kg), Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida Assameur (87 kg) et Ahmed Abdelhakim Merikhi (63 kg). Les médailles d’argent ont été remportées par Fayssal Benfredj (60 kg), Abdelmalek Merabet (67 kg) et Abdemalek Kissoum (97 kg). La deuxième place par équipe est revenue à l’Egypte avec un total de trois médailles d’or, ex aequo avec la sélection tunisienne (3 or). En lutte féminine, les Algériennes n’ont pu accéder à la plus haute marche du podium, se contentant de la 3e place par équipe avec huit médailles (5 argent et 3 bronze), largement dominées par les Tunisiennes qui ont remporté le titre par équipe avec dix médailles (5 or et 5 bronze), alors que l’Egypte a terminé 2e avec huit médailles (3or, 4 argent et 1 en bronze).