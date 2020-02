La sélection algérienne masculine seniors, avec dix médailles (6 or, 3 argent et 1 en bronze), a été sacrée du titre africain par équipe en lutte gréco-romaine, samedi lors de la cinquième journée des championnats d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à la coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les Algériens ont dominé les finales de la lutte gréco-romaine, le style par excellence de la lutte algérienne, devant les Egyptiens avec un total de huit médailles (4 or et 4 en argent) et les Tunisiens avec huit médailles (2 argent et 6 en bronze). Les médailles d’or algériennes ont été décrochées par Abdelkrim Fergat (55 kg), Abdeljebbar Djebbari (63 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Chawky Doulache (82 kg), Sid Azara Bachir (87 kg) et Adem Boudjemline. En revanche, la sélection féminine algérienne s’est contentée de deux médailles seulement (1 argent et 1 en bronze). La médaille d’argent a été remportée par Amel Hammiche qui a perdu sa finale devant une Nigériane dans la catégorie des 65 kg. Ibtissem Doudou (50 kg) a pris, quant à elle, la médaille de bronze.