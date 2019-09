Les clubs algériens engagés en Champions League africaine, à savoir la JS Kabylie et l’USM Alger, et en coupe de la CAF, le CR Belouizdad et le Paradou AC, partiront avec les faveurs des pronostics pour les manches retour prévues aujourd’hui, respectivement contre le Horoya Conakry, Gor Mahia, Pyramids FC et le CS Sfax.

Favoris du fait qu’aux matchs aller, les représentants algériens ont réussi l’essentiel avec des résultats probants leur permettant d’être à l’aise lors des deuxièmes manches. Cependant, les quatre coachs insistent auprès de leurs joueurs pour garder les pieds sur terre et éviter l’excès de confiance, rien n’est encore acquis face à des adversaires qui joueront leur va-tout.

En Champions League, le champion d‘Algérie sortant, l’USMA, et en dépit d’une crise financière sans précédent, a réussi son début de saison et veut continuer sur sa lancée en espérant que les choses rentrent dans l’ordre. La JSK, quant à elle, traverse une période difficile, notamment après sa défaite à domicile face au CRB (0-3). Seule une qualification en compétition africaine, aujourd’hui, pourra réconcilier les joueurs avec leurs fans. En coupe de la CAF, le CRB veut prouver que ces derniers résultats ne sont pas le fruit du hasard, alors que le PAC veut confirmer son réveil et lancer, ainsi donc, de plus belle sa saison.