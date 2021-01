Le judo algérien sera présent au Master de Doha (Qatar), qui débute, aujourd'hui, avec cinq athlètes et l'objectif d'engranger davantage de points pour augmenter les chances de qualification aux jeux Olympiques (JO) l'été prochain à Tokyo. La délégation algérienne s'est envolée vendredi pour Doha et sera soumise, sur place, au protocole sanitaire strict anti-Covid imposé par la FIJ. Depuis les derniers championnats d'Afrique à Madagascar au mois de décembre, les judokas algériens n'ont bénéficié que d'un stage de 8 jours. Le regroupement a permis aux athlètes et leurs coachs de travailler sur l'aspect technique, afin de corriger certaines erreurs, à éviter lors du rendez-vous de Doha qui va regrouper plus de 400 participants. Les athlètes algériens avaient arraché leur qualification, au Master de Doha, grâce aux résultats obtenus aux derniers championnats d'Afrique (1or, 3 argent et 2 bronze). Il s'agit d'Abderrahmane Benamadi (31e mondial chez les -90 kg) et Fethi Nourine (34e/73kg) chez les messieurs, ainsi que Sonia Asselah (31e/+78 kg), Kaouther Ouallal (32e/-78 kg) et Amina Belkadi (32e/63 kg) en dames. Outre l'Algérie, l'Afrique sera représentée par 27 athlètes issus de 11 autres pays sur un total de 70. Selon l'actuel classement olympique de la FIJ, les judokas algériens gardent des chances de qualification à Tokyo-2020.