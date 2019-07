La victoire de l’Equipe nationale algérienne contre la Guinée dans la soirée de dimanche à été suivie par de grandes fêtes a travers plusieurs wilayas. Quelques minutes après le sifflet final de l’arbitre, différentes villes et villages ont explosé de joie donnant lieu à de grandes scènes de liesse. En fait, la fête avait commencé dès le début de la rencontre. Les buts inscrits par les Fennecs ont fait vibrer toutes les villes. Les gens n’aiment pas regarder les matchs à la maison. Ils préfèrent se réunir dans des cafés et autour des écrans géants, étant donné que cela donne plus d’ambiance. En effet, la rencontre a été d’un haut niveau. Le rythme et la cadence de jeu n’ont pas baissé, malgré l’inscription des buts par les Verts. La cadence a fait que les cafés et les écrans géants sortis dans les quartiers par les supporters ont vibré à l’ambiance durant les 90 minutes. A Draâ Ben Khedda, dans la wilaya de Tizi Ouzou, on se croirait dans les gradins du stade où se déroulait la rencontre. Les cris et les applaudissements montaient de partout à chaque action. Après la rencontre, c’est la liesse générale dans tous les quartiers et villages. Des cortèges se sont formés spontanément avec des klaxons et autres chants. A Tizi Ouzou, la grande rue a vécu une nuit très mouvementée. Les cortèges et les klaxons ont duré jusqu’à des heures tardives. Les jeunes habillés en vert, blanc et rouge formaient des groupes et sillonnaient les ruelles et les quartiers en chantant. Dans certains quartiers, l’ambiance de fête a donné lieu à des scènes de liesse avec des fumigènes. Sur les routes, la circulation est brusquement devenue dense. Dans certains axes, des embouteillages se sont formés à l’arrivée des cortèges qui convergeaient vers la ville de Tizi Ouzou. A Azazga, entre autres, l’ambiance était similaire. La fête a duré jusque très tard. Les jeunes sillonnaient les quartiers et les villages pour fêter la victoire éclatante des Fennecs et leur qualification aux quarts de finale de la CAN. Il faut dire que cette victoire à fait monter le désir de jouer jusqu’au bout ce sacre. Comme l’appétit qui vient en mangeant, le désir d’aller en finale monte parallèlement. Le haut niveau de jeu de l’équipe de Djamel Belmadi a mis de l’eau au moulin des supporters qui veulent maintenant aller en finale et pourquoi pas remporter le trophée. Pour beaucoup de supporters, le jeune entraîneur mérite bien la confiance que les Algériens ont placée en lui. Les jeunes Fennecs ont montré un visage très honorable lors de cette CAN. Ce qui a fait énormément plaisir aux supporters. Par ailleurs, la victoire n’a pas été fêtée uniquement en Algérie. La communauté algérienne vivant à l’étranger a également célébré à sa manière la victoire. Les villes françaises comme Paris, Marseille et Lyon où se trouve la plus forte communauté d’origine algérienne ont vibré au rythme de la célébration de la victoire des Fennecs.