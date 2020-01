Ils sont trois à prétendre à ce prestigieux Trophée de la CAF de meilleur joueur de l’année. Il s’agit de l’attaquant algérien, Riyad Mahrez, l’Egyptien Mohamed Salah et son coéquipier de Liverpool,

le Sénégalais Sadio Mane. Des trois prétendants, seul Mané n’a pas eu le privilège de mettre la main sur le trophée individuel le plus prestigieux du football africain, Mahrez l’ayant remporté en 2016 et Salah titré en 2017 et 2018. A rappeler au passage que de 1992 à 2018, du Ghanéen Abedi Pele à Salah, 17 joueurs ont empoché le titre de joueur africain de l’année. Dans cette grandiose fête des trophées africains, les chances des Algériens sont bien grandes. Seulement, pour le cas du Trophée du meilleur joueur, Mahrez n’a, pour ainsi dire, pas de chances devant les « pressions » des Egyptiens, organisateurs du gala et dans le pays desquels se trouve le siège de la CAF ainsi que des Sénégalais. En effet, pour Mahrez les choses sont plus compliquées devant les deux Reds, le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah. Les dernières réactions sont venues des Sénégalais, justement, où on notera que le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, a estimé que l’attaquant Sadio Mané a déclaré : « Nous espérons que l’Afrique ne sera pas, cette fois-ci, la risée du monde. Si Sadio Mané ne gagne pas le Ballon d’or, l’Afrique sera la risée du monde. Je suis convaincu que Mané va remporter le Ballon d’or africain, si on ne se base que sur les considérations techniques », a indiqué le dirigeant sénégalais, cité par l’agence de presse sénégalaise APS. Abdoulaye Seydou Sow a estimé également que « le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé mérite le titre de meilleur entraîneur en raison de sa durée au poste de sélectionneur du Sénégal et de sa constance ». « Si on regarde le classement de la Fifa, les résultats obtenus à la Coupe du monde et à la CAN, Aliou Cissé mérite bien le titre de meilleur entraîneur », a-t-il ajouté, jugeant que cette distinction devait être décernée à Cissé déjà en 2018. « Notre pays a été, par moments, sacrifié sur l’autel d’ambitions et de considérations qui ne sont pas sportives », a-t-il dit encore. D’autre part, il est aussi important de faire remarquer que les deux Algériens, Mahrez et Belaili ne pourront assister à ces cérémonies des distinctions africaines dans la mesure où leurs clubs respectifs, Manchester City et Al Ahli disputent aujour-d’hui deux matchs importants. Riyad Mahrez ne sera pas présent, car au moment où on remettra la distinction, son équipe disputera la demi-finale de la FA Cup face à Manchester United. Un derby mancunien et Guardiola n’a pas voulu autoriser son joueur Mahrez à s’absenter. En revanche, les deux autres concurrents, à savoir le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah seront bel et bien présents du moment que leur équipe avait disputé son match dimanche dernier. C’est le même cas pour Youcef Belaïli qui est retenu par un match de la 11e journée de « la Super Saudi Professional » qui opposera Al-Hilal à son équipe Al Ahli à Riyadh ce soir à 18h30, Belaïli ne peut donc faire le voyage en Egypte. Pourtant, Belaïli est largement favori devant l’Egyptien Tarek Hamed et son ancien coéquipier à l’ES Tunis, Anis Badri pour arracher le Trophée du meilleur joueur du continent. De son côté, le coach Belmadi ne devrait pas éprouver des difficultés pour convaincre les votants devant le Sénégalais Aliou Cissé et le Tunisien Mouine Chaâbani. Enfin, pour la sélection nationale, elle est logiquement largement favorite pour le titre de meilleure équipe d’Afrique devant le Sénégal et Madagascar.