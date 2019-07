Le MC Alger et le CS Constantine affronteront respectivement Al-Dhafar (Oman) et Al-Moharrek (Bahreïn) en 32es de finale de la Coupe arabe des clubs 2019-2020 de football, selon le tirage au sort effectué samedi à Rabat.

Le MCA et le CSC joueront le match aller à domicile, alors que la seconde manche aura lieu en déplacement, entre le 20 août et le 6 octobre.

Les 32es de finale verront également la participation de l’ES Tunis, l’ES Sahel (tenante) pour la Tunisie, Ittihad Djeddah, Al-Chabab (Arabie saoudite), Al-Arabi, Al-Koweït, Al-Salimia (Koweït), Al-Wasl, Al-Jazira (Emirats arabes unis), Al-Dhafar, Al-Nasr (Oman), Ittihad Alexandrie, Al-Ismaïly (Egypte), Al-Moharrek (Bahreïn),

El-Nejma, El-Aahd (Liban), Al-Hilal, Al-Merrikh (Soudan), Al-Jeïch (Syrie), Al-Chabab (Jordanie), WA Casablanca, Olympique Safi, Raja Casablanca (Maroc), Nouadhibou (Mauritanie), Ahly Benghazi (Libye), Hilal Al-Qods (Palestine), Al-Chorta et les Forces aériennes (Irak). Un peu plus tôt dans la journée, la JS Saoura, l’autre représentant algérien dans cette compétition, a été versé dans le groupe B du tour préliminaire, en compagnie du CA Bizertin (Tunisie), du champion de Djibouti et celui des Comores. Le groupe A est composé quant à lui d’Al-Zawraa (Irak), d’Al-Rifae (Bahreïn), de l’IR Tanger (Maroc) et du champion de la Somalie. Le premier à l’issue d’un mini-championnat se qualifiera pour les 32es de finale de la compétition. La cérémonie du tirage au sort a enregistré la présence du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, ainsi que des représentants des trois clubs algériens. La première édition de cette compétition avait été remportée la saison dernière par l’Etoile du Sahel, vainqueur en finale d’Al-Hilal d’Arabie saoudite (2-1), empochant au passage la somme de 6 millions de dollars.