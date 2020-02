Le président de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK), Slimane Mesdoui, a estimé que les karatékas algériens engagés aux Championnats d’Afrique (cadets, juniors, seniors) clôturés dimanche à Tanger (Maroc), ont « dépassé les objectifs tracés » avec une moisson de 20 médailles (9 or, 4 argent et 7 bronze). « Je suis fier de nos athlètes qui ont dépassé les objectifs tracés avant le début de la compétition continentale », a déclaré Mesdoui, soulignant que « les championnats d’Afrique ont regroupé les meilleurs athlètes du continent ». « Avec les résultats obtenus, nous sommes en position de qualifier six athlètes aux jeux olympiques de Tokyo », a-t-il ajouté. Mesdoui a également indiqué que cette compétition a permis aux karatékas algériens de confirmer leur excellent état de forme. D’autre part, il a déploré le manque de moyens de la FAK qui a empêché l’instance d’engager des athlètes dans les épreuves consacrées aux cadets. Au classement général, la première place est revenue au pays hôte avec 37 médailles (15 or, 13 argent et9 bronze), tandis que la seconde position a été obtenue par l’Egypte avec un total de 39 médailles (11 or, 19 argent et 9 bronze).