Ça se passe vite, désormais, pour le CR Belouizdad et la programmation de son match face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns dans le cadre de la deuxième journée de la phase des poules de la Champions League. Maintenue initialement pour mardi prochain à 14h au stade du 5-Juillet d'Alger, cette confrontation est, finalement, reportée. Pour cause, le comité scientifique de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie a refusé de donner le feu vert pour que la délégation de Sundowns regagne le pays, sans qu'il y ait des garanties pour l'application d'un protocole sanitaire draconien, en raison des risques de contamination au variant sud-africain. Faute de temps, puisque les hôtes de l'Algérie étaient attendus, hier, à l'aéroport Houari-Boumediene d'Alger, il était, donc, impossible que le protocole sanitaire soit appliqué, comme demandé par le comité scientifique. Dès lors, le ministère de la Jeunesse et des Sports a demandé à la FAF de solliciter la CAF pour que cette rencontre soit reportée. Chose faite, et l'instance continentale a répondu favorablement à cette demande, en laissant à son comité d'organisation des compétitions interclubs le soin de décider sur la suite à donner à cette affaire. Cela a commencé hier, avec la réunion en vidéoconférence entre les trois clubs sud-africains et leur Fédération. Toujours est-il que la responsabilité du CRB est pleinement engagée dans cette affaire, puisqu'il fallait prendre attache avec le comité scientifique bien avant, soit le jour du tirage au sort de cette phase des poules, pour bien préparer l'arrivée des Sud-Africains. Chose qui n'a pas été faite, puisque les dirigeants belouizdadis étaient, a priori, occupés par d'autres points, «encore plus importants». Le secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd, en intervenant, hier, sur les ondes de la Radio nationale, a indiqué: «Le CRB a jusqu'à samedi à minuit pour rendre sa réponse définitive à la CAF. Le comité scientifique n'a rien demandé, sauf l'application stricte d'un protocole sanitaire draconien. On prendra la décision qui arrangera notre représentant.» Pour sa part, le directeur sportif du Chabab, Toufik Kourichi, a indiqué que le dossier est compliqué: «Des pays, comme l'Egypte et l'Angola ont refusé de recevoir le match. Il y a deux propositions, soit écarter les clubs sud-africains de la compétition, soit recevoir en Algérie avec l'application d'un protocole sanitaire draconien. Entre-temps, la CAF veut que ces matchs aient lieu sur des terrains neutres avec un protocole sanitaire allégé. Même si on trouve une solution pour le match aller, qu'allons-nous faire au match retour? Allons-nous nous déplacer en Afrique du Sud?» Jeudi soir, la FAF a rendu public un communiqué sur son site officiel, dans lequel elle a rappelé que le non-respect de la décision de rendre sa réponse d'ici ce soir, entraînerait l'application du règlement Covid-19 au club algérien. Celui-ci stipule que «si une équipe hôte ne peut pas organiser le match ou ne peut pas recevoir une autre équipe pour une absence d'autorisation gouvernementale; cette équipe sera considérée comme ayant perdu le match 2-0».