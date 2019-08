L’ES Tunis s’est imposé sur la plus petite des marges contre l’US Tataouine, pour le compte de la première journée du championnat tunisien. Un début victorieux pour les quatre nouvelles recrues algériennes du Taraji, alignées d’entrée par Moïne Chaabani, à savoir Abdelkader Bedrane et Ilyes Chetti en défense, Raouf Benguit en milieu du terrain et Billel Bensaha sur l’aile. Bensaha a cédé sa place juste après le but inscrit à la 80’, alors que les trois autres Algériens ont disputé toute la rencontre. Youcef Belaili, qui a repris les entraînements cette semaine, et Tayeb Meziani, annoncé sur le départ, n’étaient pas dans le groupe. Du côté de Tataouine, qui compte six joueurs algériens, un seul a pris part à la rencontre, Djilali Benchenane, entré en deuxième mi-temps.