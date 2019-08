Beach-volley Les Algériens terminent à la 12e place

L’équipe algérienne de beach-volley (messieurs) s’est contentée de la 12e position au tournoi des 12es Jeux africains de Rabat après sa défaite devant son homologue soudanaise 2 sets à un (2-1), mardi en match de classement (11e/12e places) de la compétition qui a atteint les demi-finales (messieurs) et la finale (dames) . La paire algérienne constituée de Mohamed Islem Kallouche et Farouk Tizit a perdu face à celle du Soudan (Muzamil Ateya et Nagi Osman (21-23, 21-17 et 15-12). La doublette algérienne avait entamé les matchs de classement (9e/12e) places, dimanche contres Maurice, perdant 2-0 (16-21, 19-21). Elle avait terminé la phase de groupe en 3e position, après deux revers face à l’Angola 1-2 (25-23, 13-21, 19-21) et le Rwanda 0-2 (13-25, 12-21), pour un seul succès contre le Bénin 2-0 (25-23, 21-19). Quant à l’équipe féminine algérienne composée de Salima Bechar et Melissa Soualmi, elle avait terminé son tournoi, en 11e position, après son match gagné par forfait devant le Niger (2-0).