La sélection algérienne de tennis de table seniors (hommes et dames) visera l’or par équipes et en individuel lors du championnat nord-africain qui sera ouvert à Oran demain, a indiqué l’entraîneur national. « Nos ambitions sont grandes pour décrocher l’or, aussi bien en individuel que par équipes, d’autant que cette épreuve aura lieu dans notre pays », a déclaré à l’APS le premier responsable technique de l’Equipe nationale, Hocine Rebaï. L’enjeu de cette épreuve d’Oran, qui aura pour théâtre la salle omnisports Akid-Lotfi, est de taille, dans la mesure où elle est qualificative pour le Top 16 africain, en février prochain à Tunis, qui donne accès pour le dernier tour qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo (JO-2020). « Mes pongistes sont tous animés d’une grande volonté pour réussir un bon coup, même si la concurrence sera très rude, sachant que les pays nord-africains, à l’image de l’Egypte, du Maroc et de la Tunisie, sont considérés parmi les meilleurs en Afrique dans cette discipline », a reconnu le sélectionneur national. En stage à Alger depuis le début de cette semaine, les capés de Rebaï rejoindront la capitale de l’ouest du pays la veille du coup d’envoi de la compétition. Le groupe composé jusque-là de 6 pongistes (3 hommes et 3 dames) a été complété, hier, par l’arrivée de deux compatriotes évoluant en France, a encore informé Hocine Rebaï. C’est surtout sur le pongiste Samy Khrouf, médaillé d’or en double lors des précédents Jeux africains (JA) à Rabat (Maroc) et troisième au cours de la précédente édition de la coupe d’Afrique, organisée au Nigeria, que le sélectionneur national table le plus, a encore affirmé ce dernier, qui espère également voir l’équipe des dames s’illustrer après avoir décroché le bronze au cours des précédents JA. Outre l’Algérie, pays organisateur, cinq autres sélections représentant l’Egypte, champion d’Afrique en titre, la Tunisie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie, prendront part au tournoi, rappelle-t-on. La compétition débutera par les éliminatoires par équipes, vendredi matin, alors que les finales auront lieu le lendemain. Le même jour verra le déroulement des éliminatoires des épreuves individuelles avant que le championnat ne soit clôturé, dimanche, par les finales. La sélection algérienne hommes sera composée de Samy Khrouf, Aïssa Belkadi, Abdelbaset Chaïchi et Larbi Bouriah. Celle des dames est constituée de Linda Loughraibi, Katia Kessasi, Widad Nouari et Hiba Rejas, rappelle-t-on.