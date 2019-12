L’USM Alger a concédé sa première défaite dans son groupe « C » de la phase des poules de la Champions League face aux Sud-Africains de Sundowns (0-1), avant-hier au stade mustapha-Tchaker de Blida, compromettant, ainsi, leurs chances de qualification aux quarts de finale. Les Usmistes ont, d’emblée, affiché leur détermination à remporter leur première victoire dans cette prestigieuse compétition de la saison en cours, mais leur mauvaise organisation et manque de réalisme leur ont joué un mauvais tour. Les quelques occasions que se sont créées les joueurs du coach Bilal Dziri, dont celles de Zouari ou encore Benchaâ, n’ont pas été exploitées à bon escient en première mi-temps devant une équipe sud-africaine, dont les joueurs ont été bien organisés autour d’une solide défense. D’ailleurs, le gardien de but de Sundwowns, Denis Onyango, a été pour beaucoup dans la prise de confiance de son équipe, en préservant sa cage du moindre but en première période. Mieux encore, les Sud-Africains ont même raté quelques occasions par l’entremise de Themba Zwane face au gardien Mohamed Lamine Zammamouche bien en place. En seconde période, malgré une bonne entame des poulains de Dziri, c’est contre le cours du jeu que les visiteurs ont pu ouvrir la marque. Mustapha Kheiraoui a, pour ainsi dire, offert un cadeau au capitaine adverse, Hlompho Alpheus Kekana dans les 18 mètres des usmistes. Le défenseur des Rouge et noir a voulu remettre la balle à son gardien, mais sa passe a été très courte. Kekana ayant bien suivi l’action, a récupéré la balle avant le portier algérois et n’a vraiment pas tremblé pour inscrire l’unique but de la rencontre (60’). Un but qui a poussé les Usmistes à sortir encore plus de leur coquille en menaçant plus encore, mais vainement, le camp d’Onyango. Ni Zouari, ni Benchaâ ou encore les tirs de Cherifi n’ont pu remettre les pendules à l’heure. Mahious, entré en cours de jeu, a, lui aussi, raté plusieurs occasions. Ainsi, l’USMA concède sa première défaite en cette phase de poules, après deux matchs nuls, alors que les Sud-Africains comptabilisent 7 points pour consolider leur position de leader et se rapprocher de la qualification pour les quarts de finale. Dans l’autre match du groupe, les Marocains du WA Casablanca ont battu les Angolais de Petro Luanda (4-0). à l’issue de cette rencontre, l’USM Alger se retrouve à la 3e place avec un total de 2 points pour 3 matchs, derrière Mamelodi Sundowns (7 pts) et le Wydad de Casablanca (5 points). Les Rouge et Noir ont vraiment compromis leurs chances de qualification alors que la prochaine journée, soit la 4e, prévue les 10 et 11 janvier 2020, verra les Usmistes se déplacer en Afrique du Sud, tout comme les Marocains en Angola. A l’issue du match, le coach Dziri a déclaré qu’« il ne faut pas en vouloir à Kheiraoui », avant de faire remarquer que les supporters « doivent comprendre que beaucoup de joueurs découvrent la Ligue des champions. » Quant au coach de Sundowns, Nosimane, il a indiqué : « On n’est pas encore qualifiés. » Et là, il est important de signaler que Dziri et ses joueurs doivent vraiment réussir un sans-faute dès la 4e journée dans les trois matchs qui leur restent à disputer. Mais il faut aussi noter que le côté physique des joueurs sera d’importance capitale pour le mois de janvier prochain sachant que l’USMA doit disputer pas moins de 7 matchs lors du premier mois de l’année prochaine.