Les judokas représentant la zone d’Alger ont remporté huit des 17 médailles d’or mises en jeu au Championnat national de judo de la catégorie des cadets clôturé samedi à la salle omnisports Abdelaziz Barchi de Sétif au terme de trois jours de compétition. Le président de la Fédération algérienne de judo (FAJ) Rachid Laras a relevé que les joutes ont révélé les capacités de nombre d’athlètes et les efforts consentis sur le terrain par les clubs. L’entraîneur de la sélection nationale des cadets, Hocine Themar, a indiqué que le championnat a permis la découverte de talents chez les moins 50 kg et de confirmer la domination des éléments de la sélection nationale des 60 kg et 73 kg.