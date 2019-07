Le coup de sifflet marquant la fin de la partie dimanche soir a été le signal attendu par des milliers de Annabis qui, spontanément, ont investi le centre-ville. Jusqu’à l’aube, les artères et les avenues ne se sont pas vidées, s’érigeant en espaces d’expression de satisfaction, de gaieté et de joie pour toute une population, qui s’est livrée sans retenue à des scènes de liesse pour fêter la qualification, ô combien méritée, de notre EN. Les places et boulevards furent les plus animés par la foule surexcitée à la suite de cet exploit arraché au prix de mille et un sacrifices. L’espoir ressuscité par cette équipe, dont la force réside dans sa solidarité et son union, était inqualifiable, rappelant du coup, les souvenirs forts agréables des triomphes et autres épopées sportives algériennes. Embrassades, danses, chants, fumigènes, confettis et larmes de joie ont marqué la soirée de dimanche à lundi, une manière de saluer la performance de ces « guerriers du désert ».