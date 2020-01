La Confédération africaine de handball (CAHB) a retenu huit paires arbitrales, dont les Algériens Sid-Ali Hamidi - Youcef Belkhiri, pour diriger les rencontres de la Coupe d’Afrique des nations-2020 (CAN-2020), du 16 au 26 janvier en Tunisie. Hamidi et Belkhiri avaient officié leur première CAN en 2018 au Gabon. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître, puisque les Algériens ont eu l’insigne honneur de diriger la finale entre la Tunisie et l’Egypte (26-24). Sur sa lancée, la paire arbitrale algérienne a dirigé notamment en 2019 la Supercoupe d’Afrique des clubs (dames), la finale de la coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe (messieurs), une demi-finale du Championnat du monde des moins de 21 ans (garçons), la finale du tournoi masculin des Jeux africains, la finale du championnat d’Afrique des clubs

champions (messieurs) et des rencontres du Championnat du monde seniors (dames). Aux côtés des Algériens, seront présentes également deux paires égyptiennes, deux autres tunisiennes, une sénégalaise, une togolaise et une dernière espagnole qui va diriger quelques rencontres du tour préliminaire du championnat d’Europe-2020, actuellement en cours en Autriche, Norvège et Suède avant de rejoindre la Tunisie le 18 janvier. Par ailleurs, la sélection algérienne de handball a battu son homologue angolaise sur le score de 28-21 (mi-temps: 17-7) en match amical de préparation disputé dimanche à la salle Omnisports d’Aïn-Taya (Alger). Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des deux sélections à la coupe d’Afrique de handball-2020. Le sept algérien figure dans le groupe D en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie, alors que l’Angola fait partie du groupe B aux côtés du Nigeria, du Gabon et de la Libye. A noter que le vainqueur de cette 24e édition de la CAN décrochera son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020.