La double confrontation Algérie - Zimbabwe, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021 sera officiée par des arbitres camerounais à l’aller et soudanais au retour, a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de football (FAF). Ainsi, le match aller, prévu le jeudi 26 mars à 20h au stade Mustapha-Tchaker de Blida, sera officié par le Camerounais Alioum Alioum, qui sera assisté de ses compatriotes Noupue Nguegoué et Sanda Oumarou. Le quatrième arbitre sera également camerounais, à savoir Blaise Yuven N’Gwa, alors que le Commissaire du match sera le Mauritanien Massa Diarra. Pour ce qui est du match retour, qui se déroulera sur un terrain neutre, le dimanche 29 mars, à 15h en Afrique du Sud, il sera officié par le Soudanais Mahmood Ali Mahmood Ismaïl, avec l’assistance de ses compatriotes Mohammed Abdallah Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi. Le quatrième arbitre sera également soudanais, en l’occurrence Elsiddig Mohamed El Treefe, alors que le commissaire du match sera le Malgache Raoul Romain Arizaka Rabekoto. L’arbitre assesseur sera le Namibien Jackson Pavaza.