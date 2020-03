On est aux 2/3 des championnats d'Algérie de football et on remarque toujours des agressions sur des arbitres et officiels au moment où il faut aussi reconnaître que quelques arbitres sont accusés de «corruption» ou de «pressions des locaux» pour favoriser une équipe sur l'autre. Cette situation est vraiment inacceptable d'autant qu'elle constitue une des sources de la violence dans et autour des stades. Or, au fur et à mesure qu'on avance dans le déroulement des différents championnats, on s'approche inéluctablement de la fin de saison avec tous les enjeux des «dividendes» aussi bien en haut qu'en bas du tableau. Et pour éviter le pire en fin de saison, voire à quelques semaines de la fin des saisons où les enjeux sont de taille, il est d'une extrême urgence que toutes les parties concernées mettent la main dans la main pour sensibiliser les fans, voire les pseudos-fans que le football reste un simple sport et que rétrograder ou perdre un titre ou un Trophée n'est pas aussi précieux qu'une «vie»! Beaucoup d'écrits évoquent en partie les agressions contre des arbitres en Ligue 1 ou Ligue 2 et rarement les autres paliers inférieurs où les arbitres frôlent parfois, pour ne pas dire dans la plupart des cas, la mort alors qu'on est dans les 2/3 des championnats, bien que même si on est en fin de saison cela ne justifie en rien cette violence que tout le monde condamne sans exception, mais dont peu s'en soucient pour tenter de «prévenir avant de guérir». Des menaces, on passe actuellement directement aux actes. On voit bien des agressions pratiquement chaque semaine. Des vies humaines sont mises en danger et tous les acteurs sont appelés à réagir avant qu'il ne soit trop tard, soit avant qu'il y ait mort d'homme. Et là, il faut reconnaître que ni la Ligue de football ni la Fédération de football ne réagissent avec des décisions radicales et surtout «exemplaires» pour endiguer ce fléau d'agressions sur arbitres qui sous toutes pressions perdent même la notion du professionnalisme et cela reste compréhensible. Toutes les parties concernées doivent réagir avant qu'il ne soit trop tard pour assurer la sécurité des arbitres qui, sans eux aucun match ne pourrait se dérouler. Quand des arbitres sentent le danger, ils se voient donc dans l'obligation de suivre ce que veulent les responsables des clubs de peur d'être agressés alors que d'autres ont complètement abandonné. Il faut donc la réunion de tous, LFP, FAF, les différentes commissions de discipline des ligues ainsi que les services de sécurité pour sensibiliser et surtout trouver des solutions à même d'assurer la «sécurité» des arbitres pour que le football national se développe et surtout pour changer les «mentalités» de certains pseudos supporters pour qui, seule la victoire de leur club est d'importance. Sinon, on risque de connaître d'autres agressions d'arbitres qui avant, durant ou après chaque match, sont sous une pression terrible afin d'influer négativement sur leur rendement et avantager donc, une équipe au détriment d'une autre. Cela se fait par l'intimidation de l‘homme en noir avec, entre autres, des menaces. Mais voilà que cela dépasse le stade des menaces, puisqu'il y a désormais agression pure et simple. Alors, il faut bien le dire, Basta! A rappeler que le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a eu une discussion avec le président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), Mohamed Ghouti, la semaine dernière. Les deux responsables ont passé en revue les deux-tiers de la compétition passée et tenté de terminer la saison sans danger au vu des gros enjeux qui sont attendus durant ce dernier virage de la saison où plusieurs équipes espèrent l'accession sachant qu'il y aura un changement dans le système de la compétition à partir de la saison prochaine. Les équipes de divisions inférieures vont enregistrer l'accession de plusieurs, ce qui fait que les dernières journées des différents Championnats seront chauds. Ainsi, le président de la FAF, Zetchi, a exhorté celui de la CFA, Ghouti, à mettre de l'ordre dans la corporation, surtout qu'il y a beaucoup de contestations qui ont été signalées, alors que beaucoup d'arbitres ont été victimes d'agressions dans différents stades, notamment dans les divisions inférieures. Mais, le président de la FAF doit également discuter avec les responsables de la sécurité et ceux de la LFP ainsi que des clubs pour envisager une grande campagne de sensibilisation pour éviter la propagation de ce fléau d'agression sur arbitres pour ne pas dire simplement cette violence bien condamnable par tous...