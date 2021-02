Le Centre de regroupement et de préparation des sélections militaires (CREPSM) a outrageusement dominé le championnat national de Cross-country, disputé samedi après-midi à Tizi Ouzou, en s’emparant des quatre premières places chez les messieurs. En effet, derrière le vainqueur, Kheireddine Bourouina, ce sont 3 autres athlètes du CREPSM qui étaient les premiers à franchir la ligne d’arrivée : Redouane Ouarghi (2e), Hicham Bouchicha (3e) et Ali Guerni (4e). Cette 59e édition du Championnat national de Cross-country « Ali Lamraoui et Sid Ahmed Abdelhamid », a été jumelée cette année avec la 37e édition du Challenge national de Cross-country « Saïd Cherdioui », et s’est déroulée avec la participation de 628 athlètes, représentant 143 clubs, de 42 wilayas.