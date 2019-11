Les autorités locales de Relizane, représentées par le wali, se sont engagées à accompagner le RC Relizane « financièrement et moralement» dans sa campagne de retrouver la Ligue 1 dès la fin de cet exercice. Cet engagement a été pris par le wali, Nacéra Brahimi, au cours d’une audience qu’elle a accordée dimanche au président du club, Mohamed Hamri, et son entraîneur, Meziane Ighil.

La chef de l’exécutif de Relizane a tenu à l’occasion à « féliciter le staff technique et les joueurs pour le parcours satisfaisant qu’ils sont en train de réaliser aussi bien en championnat qu’en coupe d’Algérie», souligne-t-on. Malgré les problèmes financiers, les Vert et Blanc occupent la 3e place au classement avec 21 points, distancés de 7 unités par le leader, l’O Médéa.

Les protégés d’Ighil se montrent notamment quasi intraitables à domicile où ils ont jusque-là engrangé 18 points de 21 possibles, alors qu’à l’extérieur ils ont obtenu seulement 3 unités sur 15.

L’équipe vient aussi de valider son billet pour le dernier tour régional de coupe d’Algérie en étrillant, samedi dernier, le WA Mostaganem, pensionnaire d’inter-régions (4-0). Elle aura toutefois la mission délicate lors du prochain tour en affrontant un pensionnaire de la Ligue 2, en l’occurrence l’ASM Oran.

L’entraîneur Ighil a profité de l’audience que lui a accordée le wali pour attirer aussi l’attention sur la détérioration de la pelouse synthétique du stade Tahar-Zougari devenue, selon lui, un véritable danger pour la santé des joueurs.

Le coach s’était récemment plaint de la succession des blessures parmi ses capés à cause, notamment du piteux état dans lequel se trouve la pelouse du stade fétiche du RCR, souhaitant qu’elle soit changée dans les meilleurs délais.