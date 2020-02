Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers se sont inclinées face à leurs homologues égyptiennes du Sporting sur le score de 52 à 67, en demi-finale des Jeux arabes féminins des clubs, disputée mardi soir à Sharjah (Emirats arabes unis). Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes prennent part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la Fondation Femme et Sports de Sharjah, qui ont pris fin hier dans cette ville des Emirats arabes. Les clubs algériens participant à cet évènement sont le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives féminines de l’Arbaâ et Bouzaréah (tennis de table), l’OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à l’arc). Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif exclusivement réservé à la gent féminine qui se dispute dans neuf disciplines.