Les membres de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), ont adopté vendredi à Alger les bilans moral et financier de l'exercice 2020, le bilan quadriennal (2017-2021), et installé la commission de candidatures en vue de l'organisation de l'AG élective, prévue le 13 mars prochain (09h00) au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA). Les travaux de ce rendez-vous ont enregistré la présence de 31 membres sur les 48 que compte l'assemblée, sous la supervision du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Belkadi. Les membres de l'AG ont procédé d'abord à l'élection des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en vue de l'assemblée générale élective AGE, prévue le 13 mars au siège du COA. La commission de candidatures est composée de trois membres: Mohamed Bouchareb, Lamine Ben Yahia et Islem Azzeddine Bouzidi. Trois membres ont été également désignés au sein de la commission de recours: Reda Youcefi, Mondji Ali Khodja et Yahiaoui Tahar. La commission de passation de consignes est constituée de deux membres: Islem Azzeddine Bouzidi et Hamza Khelassi (secrétaire général par intérim). Les membres de l'AG ont procédé par la suite à la lecture et l'adoption du bilan moral pour l'exercice 2020 par 17 voix oui, une (1) non et une (1) abstention sur les 19 à voix délibératives. Idem pour le bilan financier 2020 qui a été approuvé par 19 voix oui sur les 19 à voix délibératives. À signaler que la période de dépôt de candidatures a été fixée à partir d'aujourd'hui.