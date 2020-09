Samedi dernier, s'est tenue au siège du Comité olympique algérien, l'assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de basket-ball, sous la présidence de Rabah Bouarifi. Après présentation de l'ordre du jour et lecture des bilans (moral et financier) et intervention du commissaire aux comptes, les bilans ont été approuvés avec une majorité écrasante et une voix contre par les membres de l'AGO. Les autres points à l'ordre du jour ont été également adoptés à l'unanimité des membres. «Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère familiale avec des interventions très positives allant dans l'intérêt de la discipline», a indiqué la FAB, qui s'est félicitée «du retour à la stabilité et un grand bravo aux membres de l'AG pour leur sens élevé de la responsabilité».