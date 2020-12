Chelsea aurait rejoint la course pour Erling Haaland alors que Manchester United aurait tourné son attention vers Dominic Calvert-Lewin d’Everton selon les dernières rumeurs en provenance des médias européens. Les prétendants pour l’attaquant norvégien ne cessent d’augmenter avec Liverpool, le Real Madrid, la Juventus et une foule de clubs européens associésà un transfert pour le virtuose de 20 ans.Chelsea serait le dernier grand d’Europe à entrer dans la course pour la star de Dortmund, selon 90min. Manchester City serait également très intéressé par l’international norvégien, qui a

également été lié à Manchester United et au Real Madrid dans un passé récent. Haaland a marqué 33 buts en 32 matchs pour Dortmund depuis son arrivée depuisle RB Salzbourg en janvier.