La commission d'organisation des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reprogrammer la rencontre retour du tour préliminaire de la Ligue des champions entre le MC Alger et le club béninois des Buffles FC, du Bénin entre le 17 et le 21 décembre en cours.Ainsi, et aux dernières nouvelles, après avoir brillé par son absence la première fois, arguant «l'absence de vols» suite à la fermeture de l'espace aérien, le club béninois des Buffles du Borgou est attendu, samedi prochain, à Alger pour disputer le tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions face au MCA.

On parle «probablement» du 21 décembre comme date de ce match retour au stade du 5-Juillet.«Suite à la correspondance adressée samedi par la Confédération africaine (CAF), nous avons pu tout régler en l'espace de 24 heures, en réservant, notamment pour la délégation béninoise pour le samedi 19 décembre, via Casablanca. Nous leur avons obtenu l'autorisation d'entrée au pays et nous avons réglé le dossier relatif aux visas. Le match se jouera probablement le lundi 21 décembre. La balle est désormais dans le camp des Béninois», a indiqué à l'APS le président du conseil d'administration du MCA, Abdenacer Almas. Par ailleurs, les responsables du club béninois, montrent une fois de plus, qu'ils ne voudraient certainement pas jouer à Alger pour des raisons «inconnues» voire «incompréhensibles. Sinon, comment expliquer cette réaction du président de cette équipe béninoise qui indique qu'ils comptent vérifier le plan de vol pour se rendre via Casa à Alger. Mais si le vol est annulé comme c'était le cas avec Air France, les Béninois semblent prêts à jouer en Tunisie ou au Maroc, comme nous l'a d'ailleurs si bien confié le président des Buffles à nos collègues du quotidien sportif Compétition : «Pour le moment, je ne peux rien avancer car on doit d'abord vérifier le plan de vol que nous a envoyé le MCA. Si tout se passe bien, on jouera à Alger; sinon, on va essayer de s'entendre avec les dirigeants du MCA pour choisir l'endroit qui arrangera les Algériens pour jouer le match retour, que ce soit en Tunisie ou au Maroc.».C'est à se demander ce que pensent préparer les Béninois pour éviter coûte que coûte de jouer à Alger? Il est utile de rappeler au passage que le club béninois n'avait pas pu effectuer le déplacement à Alger pour affronter le MCA le 4 décembre dernier au stade du 5-Juillet, arguant l'«absence de vols suite à la fermeture de l'espace aérien en Algérie en raison de la pandémie de coronavirus». La commission d'organisation des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football a décidé de reprogrammer cette rencontre, à la grande surprise de la direction du «Doyen».«Dans le cas où le club béninois fera défaut à nouveau, nous allons saisir la CAF pour dédommagement», a-t-il ajouté. A rappeler également que lors de la première manche disputée à Porto-Novo, les deux équipes n'avaient pu se départager (1-1). Le vainqueur de cette double confrontation affrontera au premier tour les Tunisiens du CS Sfaxien qui avaient éliminé Mlandege FC de Zanzibar.

Enfin à noter que la première manche, prévue initialement les 22-23 décembre, sera logiquement reportée, alors que le match retour est fixé aux 5-6 janvier prochain.